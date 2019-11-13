مدينة البندقية الإيطالية تغرق بفيضان هو الأكبر منذ 50 عاما

تشهد مدينة ​البندقية​ الإيطالية ​فيضانات​ عارمة غطت أكثر من 70 في المئة من المدينة. ووصلت فيضانات ​الشتاء​، التي يطلق عليها اسم "اكتساب ألتا" في البندقية، والتي تعني "الماء المرتفع" ، إلى 187 سم وهو أعلى مستوى تم الوصول إليه منذ عام 1966.

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