الغارديان: ترامب يستشيط غضبا والديمقراطيون يستعدون لجلسات استماع علنية مريرة

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير عن محاولات عزل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لمراسلها في ​نيويورك​ توم ماكارثي، بعنوان "ترامب يستشيط غضبًا والديمقراطيون يستعدّون لجلسات استماع علنيّة مريرة"، إلى أنّه "لم يحدث في التاريخ أن عقد ​الكونغرس الأميركي​ جلسات علنيّة يمكنها أن تؤدّي إلى عزل رئيس البلاد من منصبه إلّا ثلاث مرات، والرابعة على وشك الحدوث اليوم الأربعاء، حيث تستعدّ القنوات المتلفزة ووسائل الإعلام بحشد مراسليها في طرقات ​الكابيتول​ -مقر الكونغرس- في ​واشنطن​ لمعرفة كلّ التفاصيل الممكنة".

وأوضحت أنّ "الديمقراطيين يتّهمون ترامب باستغلال منصبه للضغط على ​أوكرانيا​ للإعلان عن تحقيقات مع منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة، ​جو بايدن​، بينما يقول مؤيّدو ترامب إنّه ضحيّة لمسؤولين غير منتخبين دون تحديد لأشخاص بعينهم". واشارت إلى أنّ "من المنتظر أن يكون تأثير جلسات الاستماع العلنيّة في التحقيقات كبيرًا على المواطنين قبل انتخابات العام المقبل، كما حدث خلال جلسات الاستماع العلنيّة في محاولة عزل الرئيس السابق ريتشارد نيكسون، الّتي أثّرت على الرأي العام وحوّلته ضدّه؛ ما سمح للحزب الجمهوري بالضغط عليه للاستقالة".