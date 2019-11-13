خارجية إيران: بلادنا تستخدم جميع إمكانياتها لتوفير أجواء للحوار بين دول المنطقة

لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، تعليقًا على تصريحات مسؤول إماراتي بشأن عدم رغبة ​الإمارات​ في استمرار التصعيد وحلّ المشاكل على أساس الحوار وتجنّب نشوب حرب في المنطقة، إلى أنّ "إيران أكّدت دومًا أهميّة الحوار والمحادثات السياسيّة باعتبارها السبيل الوحيد لحلّ مشاكل وقضايا المنطقة، وقد وظّفت كلّ إمكانيّاتها لإيجاد أجواء للحوار بين دول المنطقة وكانت رائدة في هذا المجال".

وركّز في تصريح، على أنّ "اقتراح "تشكيل منتدى الحوار الإقليمي" و"معاهدة عدم الاعتداء"، وأخيرًا طرح "مبادرة هرمز للسلام" في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل الرئيس الإيراني كانت في هذا السياق". وأشار إلى "تقديم "مبادرة هرمز للسلام" إلى قادة دول جنوب ​الخليج الفارسي​ و​العراق​"، مركّزًا على أنّ "هذه المبادرة تؤكّد على أمننا المشترك مع دول الجوار، والمبني على المبادئ المشتركة، بما في ذلك تجنّب اللجوء إلى القوّة، وحلّ الأزمات سلميًّا واحترام سيادة الدول، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقّ الشعوب في تقرير المصير".