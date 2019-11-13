عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "وفدًا من "​جمعية تجار بيروت​" أعدّ ورقة مطالب حملها إلى حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، وحذّرت من أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدّي إلى توقف الأعمال نهائيًّا في عدد كبير من المؤسسات، وإلى بدء صرف الموظّفين والعمّال تدريجًا؛ بما يُنذر بكارثة اقتصاديّة واجتماعيّة في آن".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: جمعية تجار بيروت حملت إلى سلامة ورقة مطالب تحذر من إقفال عدد كبير من المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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