ريفي: سلميّة حتى رحيل هذه المافيا

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "علاء أبو فخر شهيد ​الثورة​ والكرامة والعنفوان. انتفضتَ من أجل ​لبنان​، و​لبنان ينتفض​ على مشهد اغتيالك الغادر. إذا كان من تمَنٍ أن يُشيَّع جثمان الشهيد في ساحة الثورة، بين أهله من كل لبنان، قبل أن يحتضنه تراب ​الشويفات​ الأبيّة".

وأضاف: "كل التعازي للعائلة المفجوعة، للزوجة البطلة، لأطفال الشهيد، للشويفات التي تفتدي بدماء أبنائها لبنان. للجبل، لجيل ​كمال جنبلاط​، لثورة شباب لبنان من ​الشمال​ إلى الجبل و​بيروت​ و​البقاع​ و​الجنوب​. سلميّة، سلميّة حتى رحيل هذه ​المافيا​".