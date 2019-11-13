ريفي: سلميّة حتى رحيل هذه المافيا

لفت الوزير السابق أشرف ريفي، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "علاء أبو فخر شهيد الثورة والكرامة والعنفوان. انتفضتَ من أجل لبنان، ولبنان ينتفض على مشهد اغتيالك الغادر. إذا كان من تمَنٍ أن يُشيَّع جثمان الشهيد في ساحة الثورة، بين أهله من كل لبنان، قبل أن يحتضنه تراب الشويفات الأبيّة".
وأضاف: "كل التعازي للعائلة المفجوعة، للزوجة البطلة، لأطفال الشهيد، للشويفات التي تفتدي بدماء أبنائها لبنان. للجبل، لجيل كمال جنبلاط، لثورة شباب لبنان من الشمال إلى الجبل وبيروت والبقاع والجنوب. سلميّة، سلميّة حتى رحيل هذه المافيا".
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