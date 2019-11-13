ابي خليل: نرفض قطع الطرقات والعنف بكل اشكاله

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل ان "ما حصل في خلدة أمس وادى الى قطع الطريق واطلاق النار ومقتل شخص هو امر مؤسف"، مؤكدا "اننا نرفض العنف بكل اشكاله ونرفض قطع الطرقات والتعرض للمؤسسة العسكرية".
وفي حديث تلفزيوني تمنى ابي خليل ان يتمتع الناس بالوعي الكامل لممارسة حقهم في التظاهر، مؤكدا ان "الشعارات التي يرفعها الناس في الشارع هي شعاراتنا وناضلنا في الحكومات السابقة لتحقيقها".
وراى ان "البعض يحاول ركوب موجة الحراك وهذا بات واضحا".
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