السيد: مرفوض غياب القيادات واختباؤها وأن يصبح العسكر متفرجا على إشكالات المواطنين

أوضح النائب ​جميل السيد​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على الفيديو المتداول للحظة مقتل المواطن علاء أبو فخر في ​الشويفات​، أنّه "مسموح قانونًا للجيش و​الأجهزة الأمنية​ مواجهة مظاهرة، ومستحيل أن تقدر على مواجهة وقمع إنتفاضة شعبية، ولكن، مرفوض غياب القيادات واختباؤها، وأن يصبح العسكر والأمن متفرّجًا على الإشكالات بين المواطنين؛ مرفوض هذا التخلّي".

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