مصادر القوات للجمهورية: رفض تأليف حكومة اختصاصيين سيعقد الأزمة ويسرّع بالانهيار

أكّدت مصادر "​حزب القوات اللبنانية​" لصحيفة "الجمهورية"، "أنّنا تتمسّك بموقفها الداعي إلى تأليف حكومة اختصاصيّين، وتَعتبر أنّ هذا الطرح هو الوحيد الّذي يشكّل مخرجًا من الأزمة الاقتصاديّة الماليّة، ويجسّد الارتياح لدى الناس المنتفضين والسائرين في الشارع، وأي خيارات أُخرى ستبقي الأزمة قائمة وتحول دون معالجة الحالة الاقتصاديّة".

ورأت أنّ "الأزمة الّتي وصلت إليها البلاد لا يمكن حلّها بأساليب تقليديّة، إنّما تتطلّب معالجة مختلفة نوعيّة جوهريّة. وبالتالي الحكومات الّتي هي من الطبيعة نفسها سياسيّة أو "تكنوسياسيّة" ستُضاعف الأزمة القائمة وتسرّع في الانهيار"، مشدّدًة على أنّ "لذلك نحن في حاجة إلى حكومة مختلفة انطلاقًا من نمط تفكير مختلف".

ولفتت المصادر إلى أنّ "القوات" تعتبر أنّ رَفض هذا النوع من الحكومات، أي حكومة اختصاصيّين مستقلّين سيعقّد الأزمة ويسرّع عقارب الانهيار".