النشرة: محتجون اقفلوا مركز اوجيرو في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان "المحتجين اقفلوا سنترال المدينة "​اوجيرو​"، وتوجهوا الى عدد من المرافق العامة لتنظيم وقفات احتجاج امامها".

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