أرسلان استنكر حادثة مقتل ابو فخر: المرحلة تتطلّب منّا الهدوء والتعقّل درءاً للفتنة

استنكر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ "الحادثة المؤسفة والأليمة التي أدت الى استشهاد الشاب علاء ابو فخر ونتقدم من ذويه ومن عائلة آل أبو فخر الكرام خاصة، ومن عموم أهلنا في ​الشويفات​ بأحر التعازي،"، داعيا "الجميع للإحتكام إلى ​الدولة​، والمرحلة تتطلّب منّا الهدوء والتعقّل، درءاً للفتنة التي نرفضها جميعًا بكافة أشكالها".

وأكد ارسلان ان "على الدولة والقضاء العسكري أن يتحرّكوا فوراً لكشف ملابسات حادثة استشهاد علاء أبو فخر خاصة وأن قاتله كان معروفاً بأدائه المشبوه وبدورنا نبّهنا المعنيين من خطورة وجوده في هذا الموقع منذ أشهر طويلة".