لافروف: فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط في لبنان هي أمر غير واقعي

اعتبر وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​ ان "فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط في ​لبنان​ هي أمر غير واقعي". وشدد لافروف خلال منتدى السلام في ​باريس​، شدد لافروف على ان "​روسيا​ تدعم محاولات رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ ​تشكيل الحكومة​، وحسبما أفهم، فإن فكرة تتمحور في تشكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد أن هذا أمر غير واقعي في لبنان".

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