نقابة الصرافين: مؤسسات الصرافة تعمل على تأمين الدولار النقدي في السوق

أوضحت ​نقابة الصرافين​ أن "ما تقوم به الشركات ومؤسسات الصرافة الحائزة على تراخيص هو تأمين ​الدولار​ النقدي في السوق لتسهيل الاعمال التجارية التي زاد من ترديها نقص العملة الاجنبية التي تحتاجها وذلك عبر ضخ جرعة امل في ​الاقتصاد​ في ظل الظروف التي يمر بها السوق، لا سيما تجارة المواد الغذائية وبعض السلع والمواد الضرورية التي تحتاج الى العملة الاجنبية التي يقوم بتوفيرها الصرافين".

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