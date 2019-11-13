"ترامب": نراقب الشخص الثالث بترتيب قيادة داعش ونعرف مكانه

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، في كلمة أمام نادي نيويورك الاقتصادي، أن واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد البغدادي، وتعرف مكانه، وفقًا لموقع قناة العربية.
وتفصيلاً؛ كان المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي أعلن في تسجيل صوتي على حسابات متطرفة على موقع تلغرام مقتل أبو بكر البغدادي، كما أكد مقتل المتحدث الرسمي لداعش أبا الحسن المجاهد، مضيفًا أن مجلس شورى التنظيم بايع أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيمًا جديدًا للتنظيم.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 27 أكتوبر الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وعدد كبير من عناصره، في عملية خطرة جدًا نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وحدها، استهدفت مكانه في قرية باريشا في ريف محافظة إدلب في سوريا.
وقال ترامب إن نتائج اختبارات الحمض النووي أثبتت أن الجثة تعود للبغدادي.
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