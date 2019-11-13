في كوريا الجنوبية، دماء الخنازير تصبغ نهرا باللون الأحمر

دبي - بواسطة محمد فارس تحول لون أحد الأنهار القريبة من الحدود بين الكوريتين إلى الأحمر بعد أن تلوث بدماء الخنازير.

فقد أعدمت السلطات الكورية الجنوبية 47000 خنزير في محاولة لوقف انتشار حمى الخنازير الأفريقية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تدفق الدماء من موقع دفن الخنازير إلى أحد روافد نهر إيمجين.

ولا تشكل حمى الخنازير الأفريقية خطراً على البشر، على الرغم من أنها معدية بدرجة كبيرة، ولا يوجد علاج لها، وتؤدي إلى نفوق الخنازير المصابة بها، في أغلب الحالات.

وحرصت السلطات المحلية على التهوين من المخاوف بشأن احتمال انتقال المرض إلى حيوانات أخرى، قائلة إن الخنازير تم تعقيمها قبل ذبحها.

ونفذت عملية إعدام الخنازير نهاية الأسبوع الماضي، وتفيد تقارير بأن جيف الخنازير تُركت داخل شاحنات قرب مكان الدفن بالقرب من الحدود بين الكوريتين.

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وتم اكتشاف حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية مؤخرًا فقط، وكانت هناك تكهنات بأنها وصلت عبر خنازير تعبر المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. © Getty Images السلطات الكورية الجنوبية أعدمت عشرات الآلاف من الخنازير في محاولة لوقف انتشار حمى الخنازير الأفريقية

وسجلت الحالة الأولى من الحمى في كوريا الشمالية في مايو/أيار، وبذلت الجارة الجنوبية جهودًا كبيرة لإبعادها، بما في ذلك وضع حواجز حدودية.

وخوّل الجيش الكوري الجنوبي بقتل أي خنازير برية تشاهد وهي تعبر المنطقة منزوعة السلاح.

وعلى الرغم من الإجراءات الوقائية، قامت كوريا الجنوبية بالإبلاغ عن أول حالة في 17 سبتمبر/أيلول، وبلغ العدد الإجمالي حتى الآن 13 حالة.

وتوجد حوالى 6700 مزرعة خنازير في كوريا الجنوبية.

وتفشت العدوى في دول آسيوية أخرى من بينها الصين وفيتنام والفلبين. وأعدم نحو 1.2 مليون خنزير في الصين وحدها.