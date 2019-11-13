شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء والى يطالب بسرعة إنهاء مشروع الصرف لقريتى ناهيا والعسيلى بكرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق، وذلك استناداً لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقريتى "ناهيا والعسيلى" وفقاً للجدول الزمنى المحدد .

وأكد والى، أن هذا المشروع تم البدء فيه منذ قرابة الـ 11 عاما وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه وتسليمه محطتى الصرف الصحى للقريتين حتى الآن، الأمر الذى أدى إلى استياء المواطنين من عدم وجود خدمة الصرف الصحى بهذه المنطقة وتلبية مطالبهم المشروعة، نظراً لتسرب مياه الصرف في الشوارع وخطورة هذا الأمر في اختلاطها بمياه الشرب حفاظاً على صحة المواطنين .

وطالب نائب كرداسة، كل من وزارة الإسكان والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من محطتى الصرف الصحى بقريتى " ناهيا والعسيلى " بكرداسة ودخولهما الخدمة .