شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يفصل 130 ألف موظف منذ تحركات الجيش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على ممارسات رجب طيب أردوغان ضد معارضيه ، مؤكدة أن قوات الأمن في تركيا القبض، ألقت على القاضية المفصولة بشرى تاشكيران والتى تعمل حاليا مراسلة لقناة يورونيوز.
وذكرت زمان فى تقرير لها اليوم أن سبب القبض على تاشكيران، هو عملها مع قناة KHK Tv التى تبث على يوتيوب وتعرض وتسلط الضوء على ضحايا مراسيم حالات الطوارئ التي أصدرها الرئيس رجب أردوغان بحجة التصدي للانقلاب منذ وقوعه في يوليو 2016 ولمدة عامين.
جدير بالذكر أن بشرى تاشكيران، كانت قاضية إدارية، إلا أنها فصلت من عملها بمرسوم طوارئ، وسجنت لمدة 8 أشهر، بعدها بدأت في العمل مراسلة لقناة KHK TV على اليوتيوب، وقناة يورونيوز ،ومنذ انقلاب عام 2016 فصل بمراسيم حالة الطوارئ أكثر من 130 ألف موظف بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية.
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