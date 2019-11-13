نقل البرلمان: التوجه نحو الموانئ الخضراء يؤكد رغبة مصر فى الحفاظ على البيئة

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وأوضح زين الدين أن الدولة تسعى لتصبح مركزا للتجارة العالمية، وأن إنشاء أول ميناء أخضر في القارة يضع مصرعلى خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، لأن كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ وتطوير النظم البيئية يغير صورة مصر أمام العالم، ويجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقا لإنجازات أخرى.
وأضاف أن هناك توجها عاما لمصر نحو وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.
وأشار إلى أنه على المواني المصرية اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لتغيير تصنيفها من موانئ رمادية إلى موانئ خضراء، من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في جميع العمليات المتعلقة به،مما يساهم في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص و خلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين وبالأخص الأجانب، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر و شركائها التجاريين و دعم ملف التصدير.
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