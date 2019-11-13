شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يحتفل اليوم بعيد الجهاد بحضور على عبد العال رئيس مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مساء اليوم الأربعاء، بعيد الجهاد، وقال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم الوفد، أن بيت الأمة وجه الدعوة لكل من، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ووكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان.

وقال الهضيبى، إنه تم توجيه الدعوة للحضور لوزراء الشباب والرياضة والتضامن والأوقاف، على أن يلقى بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد خطابا اليوم الأربعاء خلال الاحتفالية على أن يضم الحفل فقرة للموسيقى العربية.

وأكد الهضيبى، أن عيد الجهاد هو عيد كانت مصر تحتفل به منذ سنة 1922 أي منذ أن نالت استقلالها إلى سنة 1952وكان يعتبر يوما قوميا في عهد المملكة المصرية، ويقترن هذا العيد باسم الزعيم سعد زغلول، وكان الشعب المصري، يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه إلى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحما عليه.