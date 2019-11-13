شكرا لقرائتكم خبر عن 14 محورا لتقرير مصر المقدم للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول التقرير المقدم من الحكومة المصرية إلى الفريق العامل المعنى بـ الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسته المخصصة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة - الجهود الوطنية على 14 محور كالاتى :

- الالتزامات وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

-الحقوق المدنية و السياسية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية

-تمكين المرأة

- حقوق الطفل

-حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

-تمكين الشباب

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- مكافحة الفساد

- اللاجئين وشئون الهجرة و المغتربين

- مكافحة الهجرة غير الشرعية و تهريب المهاجرين

مكافحة الاتجار بالبشر

-احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب

نشر ثقافة حقوق الإنسان

التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان

يذكر أن منظمات المجتمع المدنى انتهت من استعداداتها للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، حيث تقدم مصر تقريرها اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر وتعرض إنجازاتها فى هذا الملف وما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.

ويعتزم المجلس القومى لحقوق الإنسان تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي فى ذكرى عيد ميلاده ، كما تنظم منظمات المجتمع المدنى 9 فعاليات على هامش الاستعراض الدورى الشامل .