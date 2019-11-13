روسيا ترحب بمنح المكسيك اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ):
رحبت روسيا بقرار المكسيك منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، الذي قدم استقالته من منصبه قبل أيام إثر المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية .
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: "إن المسئولين الروس تلقوا نبأ قرار الحكومة المكسيكية بالمزيد من الارتياح"، مضيفًا أن بلاده لم تكتف بمتابعة ما يجري في بوليفيا، بل قامت بتحليل عواقب الخطوات المرتقبة بعد استقالة موراليس.
كان إيفو موراليس قد فاز في انتخابات رئاسة الجمهورية يوم 20 أكتوبر الماضي، إلا أن منافسه الرئيسي كارلوس ميسا رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأعلن موراليس استقالته بعد الاحتجاجات في البلاد ومناشدة القوات المسلحة البوليفية له ترك منصبه حفاظًا على الاستقرار.
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