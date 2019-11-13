ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة اليوم إلى 6

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ):

ارتفع عدد قتلى الغارات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى ستة قتلى.

وأعلنت وزارة الصحة، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في غزة، في بيانات منفصلة، مقتل ستة قتلى في هجمات إسرائيلية على وسط القطاع.

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وتوافد مئات الفلسطينيين إلى المستشفيات لمعاينة جثث القتلى الذين لم يتم الإعلان عن هوياتهم على الفور.

وبهذا يرتفع عدد قتلى موجة التوترات التي بدأت يوم أمس إلى 16 قتيلا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن "غارات على أهداف إرهابية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع".