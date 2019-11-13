السعودية.. أحكام بالسجن في قضية تشكيل "تنظيم إرهابي" سري داخل سجن

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، بأحكام سجن لمدد متفاوتة، أقصاها 25 عامًا، بحق أفراد تنظيم ”إرهابي“ سري، أفراده من السعوديين والوافدين الأجانب الموقوفين في أحد سجون المملكة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن ”الحكم الصادر الذي يمكن الطعن فيه، شمل 38 متهمًا من مجموع 41 متهمًا، حيث تم الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 25 عامًا، و20 عامًا للثاني و15 عامًا للثالث“.

وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة، من عامين و6 أشهر حتى 12 سنة و6 أشهر، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.

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وذكرت صحيفة ”اليوم“ المحلية، في عددها يوم الثلاثاء، أن ”الأحكام صدرت في أعقاب إدانة المحكومين بالتكفير وتمويل الإرهاب وتكوين تنظيم إرهابي يجند الموقوفين لهدف الإخلال بالأمن بعد انتهاء محكوميتهم“.

ووفقًا للصحيفة، فقد ”ثبت لدى المحكمة إدانة المحكومين بعدد من التهم، أبرزها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإنشاء أحدهم تنظيمًا إرهابيًا سريًا أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامه بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم؛ بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام“.

ولم يتم الكشف عن أسماء أفراد التنظيم ولا قائده، إذ تحظر القوانين المحلية تداول أسماء الأشخاص الخاضعين للمحاكمات، ما لم تصدر بحقهم أحكام قطعية.