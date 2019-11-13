بعد إغتيال قائد سرايا القدس، مليون إسرائيلي في الملاجئ وإطلاق 50 صاروخًا في إتجاه إسرائيل

وكالات- قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إن نحو مليون مواطن إسرائيلي احتموا بالملاجئ وبأماكن آمنة أخرى في شققهم إثرا إطلاق 50 صاروخا فلسطينيا من قطاع غزة ردا على اغتيال إسرائيل قياديا عسكريا في حركة الجهاد الإسلامي

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت وسط إسرائيل وفي محيط تل أبيب. وقد تمكنت القبة الحديدية من اعتراض 20 صاروخا من أصل خمسين فيما سقطت البقية في أماكن مكشوفة بحسب الناطق العسكري في الجيش الإسرائيلي.

وجاء التصعيد في أعقاب إعلان مصادر طبية ومسؤول في حركة الجهاد الإسلامي مقتل أحد القادة العسكريين البارزين في الحركة وزوجته في غارة جوية إسرائيلية فجر الثلاثاء 12 نوفمبر استهدفت منزله شرق مدينة غزة.

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وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "استشهد القائد الكبير بهاء أبو العطا وزوجته في غارة صهيونية استهدفت منزله في حي الشجاعية".

ونعت مساجد عدة في غزة عبر مكبرات الصوت "القائد الكبير بهاء أبو العطا (أبو سليم)، البالغ من العمر 42 عاما".