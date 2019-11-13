الجيش اللبناني ينتشر على طريق القصر الجمهوري

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام الأربعاء، أن الجيش اللبناني انتشر بشكل مكثف على طريق القصر الجمهوري، واتخذ تدابير أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ.

وذكر ت المصادر في لبنان، أن المحتجين قطعوا الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، فيما شهدت البلاد إغلاقا عاما في كافة المؤسسات والرسمية والخاصة.

وعمد المحتجون إلى قطع كل الطرقات التي تصل بيروت بالمحافظات الأخرى بالإطارات المطاطية المشتعلة، كما أقفلوا الطريق عند مثلث خلدة جنوب العاصمة بكافة الاتجاهات وسط تواجد كثيف لعناصر الجيش

اللبناني.

وشهدت منطقة سن الفيل-الشفروليه، حالة من الفوضى والاشتباك بين عناصر الجيش اللبناني، وعدد من المحتجين، بعدما حاول الجيش فتح الطريق.

وفيما أوقف الجيش أحد المحتجين، أكد محتج آخر أن الاحتجاجات اليوم التي ستمتد في كل أرجاء البلاد، وستكون من أجل علاء أبو فخر، وهو الشاب الذي قتل أمس في منطقة خلدة.

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وفي منطقة نهر الكلب، أقفل المحتجون الاتوستراد بالإطارات المشتعلة، وتم تحويل

السير إلى الطريق البحرية التي تشهد ازدحاما خانقا.

وفي محافظتي البقاع وعكار، قطع المحتجون عددا من الطرقات بالسواتر الترابية.

وقطع الجيش بالشريط الشائك الجسر من الضاحية الجنوبية نحو الصياد وتم تحويل السير نحو غاليري سمعان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في راشيا بأن طرق منطقة راشيا ابتداء من نقطة المصنع الحدودية مع سوريا وصولا إلى راشيا، مقطوعة بالسواتر الترابية والإطارات المشتعلة، وذلك عند مفترق الصويري - دار الحنان – عزة- الرفيد- مفترق بلدة كفرقوق ومستديرة ظهر الأحمر.

أما في البقاع الغربي، فطريق جب جنين -غزة-حوش الحريمة -المرج، مقطوعة، والطريق بين مشغرة وشتورا مقطوعة عند مفترق كفريا بالسيارات والحجارة.