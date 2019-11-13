وام: السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات اليوم

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يبحث الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة..إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة..إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فإن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

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