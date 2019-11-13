جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق 250 صاروخًا من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد اطلاق نحو 250 صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ صباح أمس.

وذكر جيش الاحتلال في بيان نقلته قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء

أن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من إسقاط ٩٠٪ من هذه القذائف الصاروخية.

تأتي تلك الموجة التصعيدية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع

غزة وهي الأعنف منذ شهور عقب اقدامه على اغتيال القائد الميداني الكبير بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بهاء أبو العطا . وأسفرت حتى الان عن استشهاد عشرة فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة العشرات.خلد/م ش ا