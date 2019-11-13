الرئيس الأفغاني : انفجار كابول جريمة ضد الإنسانية

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني انفجار السيارة المفخخة الذي وقع اليوم الأربعاء في العاصمة "كابول" وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وأعرب الرئيس الأفغاني - في بيان صادر عن مكتبه حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الانفجار الذي وصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد قالت إن الانفجار كان يستهدف حافلة مملوكة لإحدى شركات الأمن مما أسفر عن إصابة أربعة من حراس الأمن العاملين بالشركة.
ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الانفجار.
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