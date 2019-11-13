الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلًا قيد الإنشاء جنوب طوباس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء في قرية عاطوف بالأغوار الشمالية جنوب محافظة طوباس شمال الضفة الغربية لمواطن فلسطيني بحجة عدم الترخيص.

وقال معتز بشارات مسئول ملف الاستيطان في الأغوار إن جيش الاحتلال هدم منزلا قيد الإنشاء في منطقة "ام اكبيش" تعود ملكيته إلى المواطن الفلسطيني خالد ناجي بني عودة

بعد أن قامت بإخطاره بعملية الهدم قبل عدة أشهر.وأضاف بشارات أن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة ترافقها جرافة تابعة لقوات الاحتلال وهدمت المنزل حيث خلفت دمارا واسعا قبل انسحابها من المنطقة.ومع أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادي إلا أنه في حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث أن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصي الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التي يتطلبها الحصول على ترخيص.ويمثل هدم المنازل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء.وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.