عشرات الحرائق تدمر أكثر من مليون هكتار في غابات أستراليا

ذكرت سلطات الإطفاء في أستراليا، أن أكثر من 1.1 مليون هكتار احترق أو لا تزال تحترق في شرق أستراليا بسبب حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت الشهر الماضي.
وأفادت هيئة الإطفاء الريفية بأنه في نيو ساوث ويلز، هناك أكثر من 70 حريقاً يشتعل في أنحاء الولاية، من بينها 50 حريقاً خارج عن السيطرة، لكن لا يوجد أي منها وصل إلى مستوى طوارئ حتى صباح اليوم الأربعاء.
وتم إصدار تحذير من "خطر حريق كارثي" يوم الثلاثاء في سيدني ومناطق مجاورة في ظل الطقس الحار والجاف ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح قوية بسرعة 80 كيلومتراً في الساعة.
وذكرت هيئة الإطفاء الريفية أن الحرائق دمرت 50 منزلاً يوم الثلاثاء، ليصل عدد العقارات التي تضررت أو دمرت من الحرائق إلى أكثر من 300 منذ الأسبوع الماضي.
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وأضافت أنه لم تسجل حالات وفيات الثلاثاء، إلا أن 21 شخصاً بينهم 13 إطفائياً أصيبوا.
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