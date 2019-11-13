كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال الإطفاء يكافحون الحرائق الكارثية في أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر مسؤولون استراليون الناس في عدة مجتمعات بما في ذلك مقصد سياحي رئيسي بالاخلاء على الفور اليوم الاربعاء فيما يكافح رجال الاطفاء لاحتواء أكثر من 150 حريق طائر يحلق عبر الساحل الشرقي.

وعلى الرغم من أن الطقس البارد بين عشية وضحاها جلب بعض الراحة لرجال الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، وتحول الانتباه إلى جارتها الشمالية، كوينزلاند، حيث تسببت الظروف الحارة والجافة والرياح في خطر شديد على الحريق.

أصدرت السلطات تحذيرًا من "المغادرة على الفور"، وهو أعلى مستوى، في العديد من المناطق بما في ذلك نوسا، وهي وجهة لقضاء العطلات على شاطئ البحر على بعد 150 كم شمال بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاند.

ونقلت رويترز عن كوينزلاند لخدمات الإطفاء والطوارئ (QFES): أصبحت الظروف خطيرة للغاية الآن، وقد يتعذر على رجال الإطفاء قريبًا منع تقدم الحريق.

وقال عمدة نوسا توني ولينجتون لرويترز، إن الكثير من سكان الشمال المتأثر، الذين لا يمكن الوصول إليهم إلا بالعبّارة أو عبر الشاطئ، خرجوا هذا الأسبوع.

ولكنه أضاف أن الرياح تتسارع، مما يجعل الأمور صعبة للغاية.

وقال أيضًا، هناك الكثير من الطواقم التي تقاتل النار، بما في ذلك طائرتان عموديتان.

والحريق في نوسا هو واحد من أكثر من 80 حريقًا عبر كوينزلاند، تاركًا رجال الإطفاء ممتدين.

وحرائق الغابات شائعة في فصل الصيف الحار والجاف في أستراليا، لكن الضراوة والوصول المبكر للحرائق في الربيع الجنوبي هذا العام قد فاجأ الكثيرون.

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وتسببت الحرائق في مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير حوالي 2.5 مليون فدان (مليون هكتار) من الأراضي الزراعية والشجيرات، التي تغذيها ظروف الجفاف الشديد بعد ثلاث سنوات من الجفاف، والتي يقول الخبراء إنها تفاقمت بسبب تغير المناخ.

وقال فيتزسيمونز أن نحو 300 منزل دمرت في الأيام الأخيرة في نيو ساوث ويلز، حيث امتدت النيران من الساحل الشمالي للولاية إلى مسافة أمتار من المنازل في سيدني الكبرى.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات يوم الثلاثاء حيث يبدو أن أنظمة الإنذار وخطط الإخلاء تنقذ الأرواح في مواجهة ما قال المسؤولون إنه أكبر تهديد منذ عقد على الأقل.

وقالت كارين ويستون لبرامج الإذاعة الأسترالية من مركز لإجلاء حريق بالقرب من تاري على الساحل الأوسط الشمالي، لقد كان الأمر مجرد مضغ كل شيء.

وأشعلت الحرائق جدلًا حادًا بشكل متزايد بشأن سياسات المناخ والوقاية من الحرائق، حيث تبادل الحزب الليبرالي الحاكم الحاكم والمعارضة الأسترالية الخضر الصغيرة انتقادات لاذعة.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق بارنابي جويس من بين أولئك الذين اقترحوا أن نشطاء المناخ كانوا مسؤولين جزئيًا على الأقل عن الحرائق من خلال الضغط من أجل الحد من ما يسمى بالحروق الخلفية، والحرائق التي أشعلت عن عمد لتطهير النمو الجاف.

وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك، أن ربط الحرائق بدعم الحكومة لصناعة الفحم كان "نيران بعض أصحاب البيئة الخضراء الصافية والمستنيرة والمحفظة في العاصمة".

ودعا رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي رفض التعليق على تغير المناخ خلال الأزمة، إلى الاعتدال في النقاش.