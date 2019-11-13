كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوليفيا: الجيش يعترف بـ"آنيز" رئيسة للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة في بوليفيا، الاعتراف بالنائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، جانين آنيز، كرئيسة مؤقتة للدولة وأعربوا عن دعمهم لها.

وأصدرت القوات المسلحة البوليفية، بيانًا اليوم الأربعاء، قالت فيه: "مع أخذ جميع الظروف الحالية في الاعتبار، ووفقًا للمعايير التشريعية، فنحن تحت تصرفك".

وفي وقت سابق، وأعلنت آنيز، أنها ستتولى مهام الرئيس، ووعدت بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في أقرب وقت ممكنن كما أدان الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي سافر إلى المكسيك، حيث مُنح اللجوء السياسي، قرار أغنيس، مشيرًا إلى أنه اتخذ "محاطًا بالمتعاونين وبدعم من القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب".

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وعلى خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش بالاستقالة، أعلن الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، في الـ 10 من نوفمبر استقالته.

وتأتي الاستقالة استجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضا، إضافة إلى وزير الدفاع البوليفي، خافيير سافاليتا، الذي أكد أن هذا يأتي حفاظاً على وضع المؤسسة العسكرية في خدمة الشعب، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.