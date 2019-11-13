كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق طريق سريع رئيسي يربط بين إسبانيا وفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة النقل الكتالونية، اليوم الأربعاء، إغلاق طريق سريع رئيسي يربط بين إسبانيا وفرنسا، في محاولة لجذب الانتباه الدولي إلى قضية استقلال كاتالونيا.

وبحسب هيئة النقل الكتالونية، أن الانفصاليين الكتالونيين، أغلقوا الطريق السريع "آي بي 7" في غيرونا، بعد ساعات من تفريق الشرطة الفرنسية والكتالونية مجموعة أخرى أغلقت الطريق السريع نفسه، عند نقطة حدودية بين فرنسا وإسبانيا لأكثر من 24 ساعة.

واعتقلت إدارة الأمن في منطقة البيرينيه الفرنسية الشرقية، 16 مواطنا إسبانيا خلال عملية فتح الطريق السريع دون أن يصاب أحد بأذى.

وقد أغلق المئات من الانفصاليين هذا الطريق السريع الذي يشهد حركة سير كبيرة بين فرنسا وإسبانيا، وذلك احتجاجا على الحكم الصادر الشهر الماضي بسجن تسعة من قادة الانفصاليين لفترات طويلة.

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وقال مسؤولون محليون إن المتظاهرين أغلقوا أيضا الطريق السريع "آي بي 8" الذي يربط بين إسبانيا وفرنسا، الثلاثاء، عند نقطة حدودية في إيرون في إقليم الباسك شمال إسبانيا، وهي منطقة ذات تاريخ انفصالي طويل.

وأوقف المتظاهرون سياراتهم على الطريق السريع ووقفوا بجانبها، مما تسبب بتشكل طوابير طويلة من السيارات، في حين لوح البعض بالأعلام الكتالونية أو الباسكية، كما أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون الإسباني.

كما أغلق المئات من الانفصاليين الشوارع الرئيسية في برشلونة.

وتأتي تظاهرات إغلاق الطرق بعد الانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا، الأحد، وحقق فيها حزب "فوكس" اليميني المتطرف المتشدد بوجه الحركة الانفصالية مكاسب كبيرة.