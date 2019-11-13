كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدابير أمنية مشددة للجيش اللبناني على طريق القصر الجمهوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشر الجيش اللبناني، بشكل مكثف على طريق القصر الجمهوري، واتخذ تدابير أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء.

وقطع المحتجون، الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، فيما شهدت البلاد إغلاقا عاما في كافة المؤسسات والرسمية والخاصة.

واستخدم الجيش اللبناني، جرافات وآليات لإعادة فتح عدد من الطرقات المقفلة، مشيرة إلى أنه يتوجه حاليا إلى منطقة الزوق لإعادة فتح الطريق الرئيسي هناك.

وفي اليوم العشرين من التحركات الشعبية في لبنان قرر المتظاهرون تنفيذ اعتصامات أمام المؤسسات العامة والمصارف المركزية والبنوك التجارية ومكاتب شركات الاتصالات.

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وأغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من لبنان، مواصلين موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة، مما أدخل البلاد في مأزق سياسي، في وقت تعاني أزمة اقتصادية طاحنة.

وفي تطور آخر، أصدرت مجموعة "لحقي" بيانا، الثلاثاء، يحدد ما وصفته بـ"مطلب الناس الواضح" الذي تم التعبير عنه في مظاهرات لبنان.

وحددت المجموعة، وهي إحدى الجهات المنظمة للاحتجاجات التي انطلقت في منتصف أكتوبر الماضي، المطالب بتشكيل حكومة مصغرة، من خارج قوى السلطة.