كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 6 في هجوم انتحاري على الشرطة بمدينة ميدان في إندونيسيا ومقتل المنفذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإندونيسية، أن مهاجمًا انتحاريًا فجر نفسه خارج مقر للشرطة في مدينة ميدان بإندونيسيا، اليوم الاربعاء، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص بعد شهر واحد من مهاجمة متشدد اسلامي لوزير أمن سابق.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية، ديدي براشيتو، إن الجاني قُتل وأُصيب أربعة ضباط ومدنيان، أحدهما موظف بالشرطة في الانفجار الذي وقع في موقف للسيارات بمقر شرطة ميدان الساعة 8:40 صباحا (0140 بتوقيت جرينتش).

وأضاف "براسييتو"، في مؤتمر صحفي: "سيتم اختبار جميع القطع التي عثر عليها في مكان الحادث من قبل مختبر الطب الشرعي لتحديد نوع القنبلة".

وأوضح، أن وحدة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا، Densus 88، كانت تحقق في ما إذا كان الهجوم "ذئب منفرد" أو مرتبطًا بمجموعة متطرفة مثل جماعة أنشاروت دولاه المستوحاة من تنظيم "داعش"، والتي نفذت سلسلة من الهجمات في البلاد.

وحسب وكالة "رويترز"، لم يكن الدافع وراء الهجوم، اليوم الأربعاء، واضحًا على الفور، لكن إندونيسيا، الدولة الأكثر سكانًا من حيث عدد السكان في العالم، عانت من تجدد في التشدد الداخلي في السنوات الأخيرة، حيث استهدفت بعض الهجمات الشرطة.

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وأظهرت لقطات بثها التلفزيون، الدخان وشرزمة شظايا قادمة من منطقة موقف السيارات والناس يهرعون من المباني المحيطة بالمقر بعد الانفجار.

وقال المتحدث باسم شرطة سومطرة الشمالية تاتان ديرسان أطماجا، إنه تم فحص حقيبة المهاجم المشتبه به، الذي كان يرتدي سترة وكان يحملها على ظهره، قبل الدخول إلى موقف السيارات بالقرب من منطقة كان الناس يصطفون فيها للحصول على خطابات التخليص.

ويأتي الهجوم، بعد شهر من طعن أحد الإسلاميين المشتبه بهم وإصابة ويرانتو، وزير الأمن الإندونيسي السابق، بعد أن افتتح مبنى جامعيًا في بانديجلانج، غرب جاكرتا. ويرانتو، الذي يستخدم مثل الكثير من الإندونيسيين اسمًا واحدًا فقط، قد غادر المستشفى منذ خضوعه لعملية جراحية.

تدافعت الحكومة لتشديد قوانينها لمكافحة الإرهاب بعد سلسلة من التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة أنشاروت دولاه والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا في مدينة سورابايا العام الماضي.