كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحتجز 3 تايوانيين بسبب شكوك تتعلق بالأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الصين أنها تحتجز ثلاثة تايوانيين للاشتباه في ارتكابهم أعمال تخريبية أو غيرها من الجرائم ضد الدولة الصينية، وهو جزء من اتجاه أدى إلى تحذير من السفر من حكومة الجزيرة، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

صرح المتحدث باسم مكتب شئون تايوان بمجلس الوزراء، ما شياو قوانغ، للصحفيين اليوم بأن الثلاثة يشتبه فى قيامهم بأنشطة ضارة بالأمن القومى. وقال إن قضاياهم دخلت مرحلة المحاكمة بالفعل وتم الاتصال بأسرهم.

حددت التقارير التايوانيين الثلاثة وهم تساي تشين شو، رئيس منظمة تشجع التبادلات بين الصين وتايوان ؛ والناشط التايواني لي مينج تشو، وأستاذ متقاعد، يدعي شيه تشنغ بينغ.

حُكم على لي مينغ تشي، الناشط التايواني الآخر، بالسجن لمدة خمس سنوات في نوفمبر 2017 بتهمة تخريب سلطة الدولة.