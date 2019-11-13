كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحتجز 3 تايوانيين بسبب شكوك تتعلق بالأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح المتحدث باسم مكتب شئون تايوان بمجلس الوزراء، ما شياو قوانغ، للصحفيين اليوم بأن الثلاثة يشتبه فى قيامهم بأنشطة ضارة بالأمن القومى. وقال إن قضاياهم دخلت مرحلة المحاكمة بالفعل وتم الاتصال بأسرهم.
حددت التقارير التايوانيين الثلاثة وهم تساي تشين شو، رئيس منظمة تشجع التبادلات بين الصين وتايوان ؛ والناشط التايواني لي مينج تشو، وأستاذ متقاعد، يدعي شيه تشنغ بينغ.
حُكم على لي مينغ تشي، الناشط التايواني الآخر، بالسجن لمدة خمس سنوات في نوفمبر 2017 بتهمة تخريب سلطة الدولة.
وفي وقت سابق، أوضحت رئيسة تايوان تساي إنغ ون في خطاب بمناسبة العيد الوطني إن الصين تهدد تايوان "بلا توقف" وتشكل تحديا كبيرا للسلام والاستقرار الإقليميين.
وتأتي تصريحات تساي في خضم دفعة متجددة من جانب الصين لعزل ديمقراطية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على المستوى الدولي والتي تزعم أنها أراضيها عن طريق سحق حلفائها الدبلوماسيين القلائل الباقين.
وتأتي تصريحات تساي بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مستعمرة هونغ كونغ البريطانية السابقة، والتي تحولت في عام 1997 إلى الحكم الصيني بموجب نفس إطار "دولة واحدة ونظامان" تقول بكين إنها تعتزم استخدامه لامتصاص تايوان.
وقالت تساي في خطابها بمبنى المكتب الرئاسي بالعاصمة تايبيه "تستخدم الصين برنامج" دولة واحدة ونظامان "لتهديدنا دون توقف واستخدمت كل أنواع الهجمات وشنت تحديات شديدة للسلام والاستقرار في المنطقة".
قطعت الصين الاتصال بحكومة تساي بعد فترة قصيرة من تنصيبها في عام 2016 لأنها رفضت مطالبة بكين بالجزيرة. إنها المرشحة الأولى للفوز بإعادة انتخابها، على الرغم من مساعي بكين لتقويض دعمها جزئيًا عن طريق جذب مجتمع الأعمال التايواني الكبير في الصين.
كانت مقاومة الصين أحد الأهداف الثلاثة التي حددتها تساي في خطابها.
وقالت تساي "يجب أن نقف للدفاع" واضافت "إن رفض "دولة واحدة ونظامان "هو أكبر إجماع بين سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون شخص عبر الأحزاب والمناصب."
وبالإشارة إلى هونج كونج، قالت تساي إن "فشل" دولة واحدة ونظامان "قد أخذ هونج كونج إلى" شفا الفوضى ".
حافظ الإطار على نظام هونغ كونغ القضائي المستقل والحريات المدنية والنظام الاقتصادي الرأسمالي، لكن اتهم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بقيادة الرئيس شي جين بينغ على نحو متزايد بتقليص مثل هذه الحريات.
وأضافت تساي: "على مدار 70 عامًا، تحملنا كل أنواع التحديات الشديدة، ولم يقتصر الأمر على أيا من هذه التحديات، بل إنها تجعلنا أقوى وأكثر حزمًا.. هجوم واحد تلو الآخر، لم يجعلوا الشعب التايواني يستسلم".
وتقول الصين إنه يجب لم شمل الطرفين في النهاية، بالقوة إذا لزم الأمر. زادت بكين من الضغط الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي بشكل مطرد على تايبيه خلال العامين الماضيين في محاولة لإجبار تساي للوصول الي طاولة المفاوضات.
في سبتمبر، أقنعت بكين اثنين من حلفاء تايوان الدبلوماسيين، كيريباتي وجزر سليمان، بتغيير ولاءهما من تايبيه إلى بكين. تحولت خمس دول أخرى إلى جانب تساي.
اليوم، تعترف 15 دولة فقط، صغيرة ومعظمها فقيرة، بتايوان. تعترف حوالي 180 دولة بالصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم يقدم حوافز مالية سخية في مقابل العلاقات الدبلوماسية الرسمية، وهو اكثر بكثير مما يمكن أن تقدمه تايوان.
وتتولى بكين قيادة جيش ضخم ولديها مئات الصواريخ الموجهة مباشرة إلى تايوان.