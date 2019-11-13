كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تستعد لمزيد من الفوضى مع انتشار العنف في جميع أنحاء البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعدت هونج كونج لمزيد من الاشتباكات اليوم الاربعاء، حيث أصاب المتظاهرون المناهضون للحكومة بالشلل أجزاء من المركز المالي الآسيوي لليوم الثالث على التوالي مع إغلاق بعض وسائل النقل والمدارس والعديد من الشركات بعد تصاعد العنف.

واشتبك المحتجون والشرطة خلال الليل في حرم الجامعات ومواقع أخرى بعد ساعات فقط من تصريح ضابط شرطة كبير بأن المدينة التي يحكمها الصين قد تم دفعها إلى "شفا الانهيار التام".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين خلال الليل في مواقع متعددة، حيث قام النشطاء بإغلاق الطرق وإحراق العديد من السيارات وقذف القنابل الحارقة على مركز للشرطة وقطار المترو وحطموا جزءًا من مركز تجاري.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أطلقت الشرطة يوم الاثنين النار على متظاهر غير مسلح من مسافة قريبة وكان رجل مصبوغًا بالبنزين وأشعل النار في بعض من أسوأ أعمال العنف منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من خمسة أشهر.

ويصطف آلاف الركاب في محطات المترو في أنحاء المدينة في وقت مبكر اليوم الأربعاء بعد تعليق بعض خدمات السكك الحديدية وإغلاق الطرق.

وتم نشر شرطة مكافحة الشغب في المحطات، بينما أقام المتظاهرون حواجز على الطرق وحواجز على الطرق الرئيسية.

ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرون أنه وحشية من جانب الشرطة والتدخل من جانب بكين في الحريات المكفولة بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتنفي الصين التدخل وتتهم الدول الغربية بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة باثارة المتاعب.

وكان المتظاهرون يخططون لتنظيم مظاهرات في مناطق بما في ذلك الحي التجاري المركزي، موطن بعض أغلى العقارات والمحلات الفاخرة في العالم، عبر شبه جزيرة كولون وفي الأقاليم الجديدة النائية.

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وقال طالب يبلغ من العمر 21 عامًا يدعى لي، والذي قضى الليل في صنع قنابل حارقة في جامعة سيتي، نريد فقط التأثير على اقتصاد هونج كونج لإعلام الحكومة بأننا جادين بشأن مطالبنا.

وأضاف، كل يوم، في كل مكان، يتعرض الناس للأذى.

وقام مئات المتظاهرين الملثمين، وكثير منهم من الطلاب، بإلقاء الحجارة والطوب، وبعضها أطلق مع المقاليع، خلال احتجاجات يوم الثلاثاء.

وألغت العديد من المدارس والجامعات الفصول اليوم الأربعاء بعد أن أعلن مكتب التعليم أن الآباء يمكنهم أن يقرروا إرسال أطفالهم إلى المدرسة وحثهم على عدم المشاركة في "أنشطة غير قانونية".

العودة إلى الوضع الطبيعي

حاول العشرات من الركاب الذين كانوا يتدافعون للوصول إلى العمل منع محطة مترو ريفية في الجزء الشرقي من المدينة من الإغلاق بعد تشغيل محطة المترو، بينما أعلنت شركة MTR Corp أنها ستوقف الخدمات هناك.

وقال المشغل أن العديد من خطوط القطارات والمحطات وطرق الحافلات أغلقت بسبب المرافق التالفة، مضيفًا أن شبكة القطارات بالكامل ستغلق مبكرًا أكثر من ساعتين، بحلول الساعة 10 مساءً.

وانخفض سوق الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 2 ٪ إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة، متجاوزا الانخفاض في أماكن أخرى في آسيا.

وجاء الانخفاض بعد أن قالت زعيمة المدينة المحاصرة "كاري لام" أن المتظاهرين الذين يحاولون شل حركة المدينة كانوا "أنانيين للغاية".

أدانت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أعمال العنف التي أوردتها صحيفة تشاينا ديلي قائلة أن المحتجين الشباب كانوا يلوحون في "تمرد" تغذيه الهرمونات.

