كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الشيوخ البوليفي تتولى الرئاسة المؤقتة بعد استقالة إيفو موراليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولت رئيس مجلس الشيوخ البوليفي، جانين أنيز، مهام منصبها كرئيس مؤقت لبوليفيا، يوم الثلاثاء، حيث تعهد الرئيس السابق إيفو موراليس، بمواصلة كفاحه السياسي من المنفى في المكسيك بعد استقالته فيما زعم أنه انقلاب.

"أنيز"، 52 سنة، تولت القيادة قبل المشرعين الآخرين في الكونجرس، متذرعًة ببند دستوري يقضي بأنها ستكون في خط الحكم بعد استقالة "موراليس" ونائبه ألفارو جارسيا يوم الأحد.

قاطع المشرعون من حزب ماس اليساري - حزب موراليس - جلسة برلمانية كان من المقرر تعيينها رسميًا. الذي قال، إن هذا سوف يكون غير شرعي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت "أنيز"، وهي معارضة يمينية لـ "موراليس"، في هتاف من نواب المعارضة: "قبل الغياب النهائي للرئيس ونائب الرئيس ... كرئيس لمجلس الشيوخ، أتولى الرئاسة على الفور كما هو متوقع في النظام الدستوري".

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستهدئ الاضطرابات في العاصمة المرتفعة لاباز وغيرها من المدن التي أطلقها عرض "موراليس" المتنازع عليه لفترة ولاية رابعة.

وأظهرت لقطات فيديو، يوم الثلاثاء، الشرطة تقاتل أنصار "موراليس" في مدينة كوتشابامبا ومتظاهرين ملثمين يدعون إلى نشوب حرب أهلية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ بحزب موراليس إلى بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء حتى يعود لإنهاء ولايته في يناير.

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في واشنطن، قال مسؤول كبير في إدارة "ترامب": "رحيل موراليس هو بالفعل خطوة إيجابية للبدء في تهدئة الوضع على أرض الواقع في بوليفيا".

وقال المسؤول، إن المكسيك أخطرت الولايات المتحدة بعزمها على تقديم طلب لجوء "موراليس" وعرضت واشنطن المساعدة في تقديم الخدمات اللوجستية عند الضرورة.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيل إبرارد، في وقت سابق، إن المكسيك لم تناقش مسألة اللجوء مع الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أمرت يوم الثلاثاء أفراد أسر موظفي الحكومة الأمريكية بمغادرة بوليفيا بسبب الاضطرابات، وحذرت المواطنين الأمريكيين من السفر إلى هناك.

جاءت استقالة "موراليس"، بعد إعلان منظمة البلدان الأمريكية عن وجود مخالفات خطيرة خلال انتخابات 20 أكتوبر، مما دفع الحلفاء السياسيين إلى الاستقالة والجيش لحثه على التنحي.

استقال "موراليس"، الزعيم الأطول خدمة بين موجة من اليساريين في أمريكا اللاتينية الذين سيطروا على المنطقة في السنوات الأولى من القرن، بعد أسابيع من الاحتجاجات على الانتخابات المتنازع عليها والضغط من قوات الأمن يوم الأحد.

ودعا "موراليس" خطوة "أنيز" لتحل محله جزءًا من "الانقلاب الأكثر دهاء وكارثة في التاريخ". وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، شكر المكسيك على إنقاذ حياته عندما وصل إلى طلب اللجوء، كرر اتهامه بأن منافسيه قد طردوه في انقلاب.