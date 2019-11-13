كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة هليكوبتر خلال عملية مكافحة حرائق الغابات في أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت مروحية ضخ مائي هليكوبتر خلال مكافحتها حرائق الغابات في ولاية كوينزلاند شمال أستراليا، اليوم الأربعاء، حسبما صرح مسؤول الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند: "نحن ندرك أن المروحية تحطمت أثناء عمليات القصف المائي في حريق بيكي اليوم"، مضيفًا، أن حالة الطيار لم تتضح بعد.

تم استدعاء خدمات الإطفاء والإسعاف التابعة لأسبانيا إلى موقع الحادث.

وأمر المسؤولون الأستراليون، اليوم الابعاء، بالإجلاء الجماعي العاجل في عدد من المجتمعات، بما في ذلك وجهة سياحية رئيسية، نوسا، على بعد 150 كم (93.2 ميلا) إلى الجنوب من بريسبان، للإجلاء عندما حاول رجال الإطفاء احتواء حرائق الغابات التي تمتد عبر الساحل الشرقي لأسبانيا.

في حين أن التغيير الطفيف في الظروف الجوية جلب بعض الإغاثة على الأقل لرجال الإطفاء في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، تحول الاهتمام بعد ذلك بوقت قصير إلى جارتها الشمالية كوينزلاند، حيث تسببت الظروف الحارة والجافة والرياح العاتية في خطر حدوث حرائق.

كان حوالي 150 حريقًا مشتعلًا في كلتا الولايتين بحلول منتصف بعد ظهر اليوم الأربعاء. تم إحراق حوالي 1.1 مليون هكتار - 2.7 مليون فدان - من الأرض أو تحتراق، مع توقع أن تظهر الظروف الحارة والرياح في اتجاه صعودي الأسبوع المقبل.

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وقد لجأ عشرات الآلاف من الأستراليين يوم الثلاثاء، بعد أن حذرت السلطات من أن الوقت قد فات بالنسبة لهم لمغادرة منازلهم حيث اشتعلت حرائق الغابات عبر منطقة شاسعة من الساحل الشرقي للبلاد ودخنت سيدني في دخان.

وتم تحويل طائرة لإسقاط مثبطات النار في حرائق الغابات التي تهدد المنازل في الضواحي الشمالية لسيدني. وأظهرت لقطات تلفزيونية أن بعض المانع أطفأ النيران وأدى إلى تلوين منازل الضواحي والسيارات الوردي والأحمر.

وكان المسؤولون يستجيبون لأكثر من عشرة تحذيرات طارئة في نيو ساوث ويلز (نيو ساوث ويلز)، وتغطي كل واحدة منها عدة مجتمعات، وفي المساء، حيث تم إحراق أكثر من نصف الحرائق الـ 85 في جميع أنحاء الولاية دون حراسة وسط ظروف "كارثية".

وقال شين فيتزسيمونز مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز للصحفيين في سيدني: "نحتاج إلى أن يظل الناس يقظين."

وأضاف، آخر شيء يمكننا تحمله هو أن يشعر الناس بالرضا أو أن يرتاحوا لمجرد أننا نقترب من نهاية اليوم، وهناك عدة ساعات حتى الآن من المخاطرة العالية للتعامل معها.

وقال فيتزسيمونز في تقرير سابق أن رجل إطفاء يقاتل حريق أصيب بنوبة قلبية رغم أن حالته غير معروفة.