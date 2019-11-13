كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. دعوات من كل المناطق اللبنانية للتظاهر أمام القصر الجمهوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، أن هناك دعوات انتشرت في كل المناطق اللبنانية، للتظاهر اليوم الأربعاء أمام القصر الجمهوري.

الجدير بالذكر أن لبنان تتعرض لمظاهرات واضطرابات سياسية منذ أسابيع، عقب قرار الحكومة بفرض ضرائب على مكالمات التطبيقات المجانية.

وقدمت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري، ورقة إصلاحية اقتصادية، إلا أنها لم تلق قبولا لدى المتظاهرين، واضطرت الحكومة للاستقالة، بينما استمر الشعب اللبناني في ثورته على النظام الطائفي الذي يسود لبنان.