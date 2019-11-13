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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل شخص وإصابة آخر في مواجهات شرق أبين والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أفادت مصادر محلية، بمقتل شخص، وإصابة آخر برصاص مسلحين مجهولين، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، في مديرية مودية شرق محافظة أبين .
وقالت المصادر، أن مجهولين نصبوا حاجز تفتيش مساء الثلاثاء شرق المديرية واغتالوا شخص وأصابوا آخر ونهبوا سيارة الضحايا .
واوضحت المصادر أن القتيل يدعى "حسين محمد حسين اللباسي" من محافظة البيضاء ، وتم اسعافهم إلى مستشفى مودية لكنه كان قد فارق الحياه متأثرا بجراحه ، فيما وصفت إصابة الجريح بالخفيفة .
وشهدت المنطقة مؤخرا عدة عمليات اغتيال سقط على أثرها عدد من القتلى والجرحى وجميعها قيدت ضد مجهولين .
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