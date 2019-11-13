اليمن.. قائد العمليات المشتركة يتفقد جبهة صرواح بمأرب ويشيد ببطولات الجيش

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

أشاد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، بصمود المقاتلين في مختلف جبهات صرواح، معبّراً عن اعتزازه الكبير بالروح القتالية والمعنوية التي يتمتع بها المقاتلون.



جاء ذلك خلال تفقده المواقع المتقدمة في جبهة صرواح شرق العاصمة صنعاء، واطلع على الأوضاع الميدانية وأحوال أبطال الجيش المرابطون في الجبهة.

Advertisements

وأكد خلال الزيارة ” لقد لقنتم مليشيات الكهنوت الحوثي دروساً قاسية خلال محاولاتهم الفاشلة التسلل إلى مواقع الجيش”.. منوهاً بالتضحيات التي يقدمها أبطال المنطقة العسكرية الثالثة في مختلف مواقع وجبهات القتال بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية.

وتابع: “ان الجيش الوطني وبمثل هؤلاء الرجال الأبطال يستطيع اليوم حسم المعركة في فترة قياسية اذا ما اتخذ القرار بذلك”.. مؤكدا أن “مليشيات الحوثي لا تفهم لغة السلام ولا الهدن وإنما لغة القوة والاجبار وهذا هو ديدانها منذ صنعها أربابها الايرانيون”.

في حين اكد ضباط وصف وجنود المنطقة الثالثة استعدادهم الدائم والكامل لدحر مليشيا الحوثي الانقلابية من صرواح وغيرها من الجبهات.