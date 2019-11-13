عادات يومية تصيبك بمرض خطير... بينها الرياضة والتعاسة الزوجية والازدحام!

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يعرف الكثيرون أن اتباع نظام غذائي سيئ أو عدم ممارسة القليل من التمارين الرياضية ربما يضر صحة القلب. ولكن يوجد أيضا الكثير من الأسباب المستترة التي يمكن أن تؤدي للإصابة بأمراض القلب، والتي قد لا يكون البعض على دراية بها. ويورد موقع "WebMD" بعض الأسباب التي يحتاج الإنسان إلى معرفتها من أجل الحفاظ على صحة القلب وتجنب الإصابة بالأمراض:
1- مشاكل الأسنان
2- ورديات العمل الليلية
3- الاختناقات المرورية
كما ترتبط أمراض القلب أيضا بمستويات الضوضاء العالية من ذلك النوع الذي ينتشر على الطرق السريعة. ويمكن التغلب على بعض هذه المشكلات بالاستماع إلى الموسيقى الهادئة أثناء قيادة السيارة أو الدردشة مع رفيق السفر.
4- انقطاع مبكر للطمث
5- الشخير
يعاني بعض من يقومون بالشخير أثناء النوم من حالة خطيرة تسمى انقطاع النفس، والتي تحدث عندما يكون مجرى الهواء مغلقًا جزئيًا ويتسبب في توقف مؤقت في التنفس. يرتبط الاضطراب بارتفاع ضغط الدم ونبض القلب غير المنتظم والسكتات الدماغية وفشل القلب. ويمكن للعلاج أن يساعد على التنفس بشكل أسهل، ويقلل أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب.
6- قلة ساعات النوم
7- التعاسة الزوجية
إن زيجة طيبة تجعل القلب سعيدًا وصحيًا، فقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية ميشيغان الأميركية أن البالغين الأكبر سنا، الذين يسودهم الرضا في زيجاتهم يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين يعيشون علاقة زوجية تعيسة. وتشير الدراسة إلى الضغط العصبي المتواصل والذي يصيب إلى الإجهاد واضطراب في إفراز الهرمونات واتخاذ قرارات غذائية سيئة، يؤدي في نهاية المطاف للإصابة بأمراض القلب.
8- الشعور بالوحدة
9- دهون البطن
يشكل أي وزن زائد إضافي عبئا على جسم الإنسان وعلى القلب بشكل خاص، لكن تعد أيضا الدهون المتراكمة بامتداد محيط الخصر خطيرة للغاية، حيث إنها تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى رفع ضغط الدم ويكون لها تأثير سيئ على الأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول.
10- التلفزيون لوقت طويل
11- الإفراط في ممارسة الرياضة
تقدم ممارسة الرياضة فوائد عظيمة للقلب. ولكن إذا لم يكن الشخص بصحة جيدة، أو أنه يمارس التمرينات الرياضية بين الحين والآخر، فلا بد أن يبدأ ببطء ويتصاعد تدريجيا لبناء القدرة على التحمل. وأظهرت الأبحاث العلمية أن ممارسة التمرينات الرياضية لوقت طويل أو شاق للغاية، ربما يعرض الممارس لخطر الإصابة بنوبة قلبية ومشاكل أخرى. وينصح الخبراء بأن ممارسة رياضة المشي كبداية خيار مناسب، ويمكن الاستعانة بجهاز لقياس نبض القلب أثناء تأدية التمرينات الرياضية كإجراء احتياطي ووقائي.
كانت هذه تفاصيل خبر عادات يومية تصيبك بمرض خطير... بينها الرياضة والتعاسة الزوجية والازدحام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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