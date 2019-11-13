عبد المهدي يستقبل بارزاني

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الاخير استقبل في رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل قبل قليل، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني".

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فيما كشف مصدر مطلع لـ الخليج 365، ان "عبد المهدي والبارزاني سيبحثان الاوضاع السياسية والامنية التي يشهدها البلاد".

وافاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل الى العاصمة بغداد، وسيلتقي بعدد من المسؤولين بالحكومة العراقية.