اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الاخير استقبل في رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل قبل قليل، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني".
فيما كشف مصدر مطلع لـ الخليج 365، ان "عبد المهدي والبارزاني سيبحثان الاوضاع السياسية والامنية التي يشهدها البلاد".
وافاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل الى العاصمة بغداد، وسيلتقي بعدد من المسؤولين بالحكومة العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يستقبل بارزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.