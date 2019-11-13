إسرائيل تشن غارات كثيفة على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاربعاء، أن جيشه يشن غارات كثيفة "الآن" على قطاع غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن، في وقت سابق اليوم، أن 220 قذيفة أطلقت من قطاع غرة منذ يوم أمس، مؤكدا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 90 بالمئة منها والباقي سقط في مناطق مفتوحة.
وتواصل لليوم الثاني على التوالي المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والقرى الإسرائيلية الواقعة في غلاف قطاع غزة. وجراء إطلاق الصواريخ دوت صافرات الإنذار في المستوطنات.
وفي ظل حالة التوتر على الجبهة بين غزة وإسرائيل جرى تعليق العمل في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية لاسيما الواقعة في غلاف غزة.
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