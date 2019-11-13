بعد حديث الرئيس عون... الشعب اللبناني غاضب!

في التفاصيل، استنكرت الفنانة اللبنانية إليسا في تغريدة لها قول الرئيس عون: "الي مش عاجبه يهاجر"، وقالت: "بعتذر منك فخامة الرئيس. لأ نحنا مش عاجبنا وما رح نهاجر. نحنا باقيين هون والثورة رح تستمر ويللي من هالطبقة السياسية مش عاجبو يهاجر".

ولحقت بها النائبة بولا يعقوبيان، والتي علقت على كلام عون: "إذا ما في آدمي بالسلطة خلي الشعب كلو يهاجر"، قائلة عبر تويتر بعد نشرها صورة لرئيس الجمهورية: "إذا مش عاجبك الشعب إنت هاجر".

بعد هذه الانتقادات وغيرها التي عبر عنها المشاهير والمواطنين، كان لابد من تصريح رسمي يوضح الموقف، حيث أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية توضيحاً جاء فيه التالي: "توزع وسائل إعلامية ووسائل تواصل اجتماعي كلاماً محرّفاً من حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الفقرة المتعلقة بوجود قائد للحراك الشعبي ورد فيها: "إذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا".

وأضاف المكتب الإعلامي: "الصحيح أنّ الرئيس عون قال إنّه إذا لم يكن هناك "اوادم" من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لأنّهم بهذه الحالة لن يصلوا إلى السلطة. فاقتضى التوضيح منعاً لأي التباس أو سوء استغلال".

يذكر أن عون كان أطل، الثلاثاء، على اللبنانيين في حوار مع إعلاميين من بلاده جرى في القصر الجمهوري في بعبدا، قال فيه إن الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد قد تبدأ الخميس، منوهاً إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تضم سياسيين وتكنوقراط.

ولفت إلى أنه تم دعوة المتظاهرين للحوار من دون تلقي جواب منهم، مضيفا أن مطالب الشعب محقة، ولذلك تجاوب الرئيس معهم ودعاهم للحوار.