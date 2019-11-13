"عالم متسامح".. حلم مليارات البشر يتحقق على أرض الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل دولة الإمارات منذ تأسيسها على تحقيق حلم المليارات من البشر من كل الثقافات والمعتقدات، بالعيش في عالم متسامح متصالح يعمه السلام.

وتسعى الإمارات لتحقيق هذا الحلم العالمي بالتوحد خدمة للإنسانية، وإيمانا منها بأهمية ترسيخ مفاهيم التسامح.

جهود عدة اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز ونشر قيم ومفاهيم التسامح محليا ودوليا، أبرزها القمة العالمية للتسامح، التي يجتمع تحت سقفها الآلاف على أرض دبي لنسج المحبة وترسيخ السلام رافضين كافة أشكال الكراهية والتطرف.

تأتي القمة في دورتها الثانية يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين المؤثرين.

ويشارك في القمة مسؤولون وقادة حكوميون وخبراء سلام وأكاديميون ومتخصصون ومؤثرون اجتماعيون ومبعوثون من المجتمع الدبلوماسي الدولي والجمعيات والمنظمات الدولية وطلبة جامعات.