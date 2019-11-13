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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يبدأ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أوردته وكالة وام .
وبحسب وام، سيبحث الرئيس المصري، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة.
وأشارت إلى أن المباحثات ستشمل إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.
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