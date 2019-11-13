النشرة: أجواء هادئة في مدينة صور ولا قطع للطرقات في قرى القضاء

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن "​مدينة صور​ تشهد أجواء هادئة ولم يسجل اي قطع للطرقات في قرى ​قضاء صور​

في وقت ينفذ ​الجيش اللبناني​ إنتشارا على الطريق الساحلي من صيدا باتجاه صور ويقيم نقاطا ثابتة عند المفارق الرئيسية وصولا حتى ساحة العلم وسط المدينة والتي لاتزال فارغة من المعتصمين حتى ​الساعة​

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