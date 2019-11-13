أكد ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ "عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد العسكريين الأميركيين الذين سيبقون في ​سوريا​"، مشيراً إلى "إننا ما زلنا ننتظر عودة قائد ​القوات​ الاميركية في وقت قريب، الذي سيطلعني على التفاصيل التي يدرسها، وستتاح لي الفرصة للنظر في ذلك، ومع الأخذ بالحسبان، بتوصيات الجنرال، سندخل تعديلات أو نؤكدها".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: واشنطن بصدد تحديد عدد عسكرييها في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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