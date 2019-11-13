المنار: المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية عسكرية اسرائيلية شرق قطاع غزة

افادت ​المنار​ بأن "​المقاومة الفلسطينية​ استهدفت آلية عسكرية اسرائيلية شرق ​قطاع غزة​". وفي وقت سابق اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن "مقتل فلسطيني في غارة اسرائيلية على غزة".

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